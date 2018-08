Foodwatch drängt Klöckner zur Einführung von Lebensmittel-Ampel

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung einer Lebensmittel-Ampel in Belgien hat die Verbraucherorganisation Foodwatch die Bundesregierung aufgefordert, in Deutschland nachzuziehen.



Zudem solle sich Agrarministerin Julia Klöckner auf EU-Ebene für eine verpflichtende einheitliche Farbkennzeichnung einsetzen, mahnte Foodwatch am Donnerstag in Berlin.

Mit einem Aufdruck in den Ampelfarben grün, gelb und rot sollen Lebensmittel mit besonders viel Zucker oder Fett für Verbraucher leichter erkennbar werden. Die Einführung einer solchen Lebensmittel-Ampel ist jedoch auf EU-Ebene gescheitert. Belgien führt sie wie Großbritannien und Frankreich auf freiwilliger Basis ein.

Klöckner wehre sich hingegen "mit Händen und Füßen", kritisierte Foodwatch-Experte Oliver Huizinga. Die CDU-Politikerin solle ihren Widerstand aufgeben, statt "nach der Pfeife der Lebensmittel-Lobby tanzen". Kritiker monieren, die Ampel sei nicht differenziert genug und die Alarmfarbe rot schrecke ab./vsr/DP/she