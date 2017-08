Foodwatch: Warnungen vor belasteten Lebensmitteln unzureichend

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

BERLIN (dpa-AFX) - Warnungen vor möglicherweise gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln erreichen die Menschen in Deutschland aus Sicht von Verbraucherschützern oftmals zu spät oder gar nicht.



Fast jeder zweite Rückruf auf dem staatlichen Portal lebensmittelwarnung.de erscheine verzögert, heißt es in einem Report der Organisation Foodwatch, über den am Donnerstag zuerst die "Süddeutsche Zeitung" und der Bayerische Rundfunk berichteten. Es gehe es um Tage oder gar Wochen Verspätung. Foodwatch hatte gut 90 Rückrufaktionen ausgewertet. Die Kritik geht noch weiter: Es gebe bei dem Thema auch gesetzliche Schwachstellen, Mängel in der Informationspolitik von Unternehmen und zu wenig Warnungen etwa in Supermärkten, hieß es./ggr/DP/fbr