"Foodwatch, die Schummler von der ersten Bank" - Lebensmittelwirtschaft zu Plattform Schummelmelder und Zucker-Marktstudie

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Die Kampagnenorganisation Foodwatch inszeniert sichnach Auffassung des Bundes für Lebensmittelrecht undLebensmittelkunde e. V. (BLL) als Plagiator und Stimmungsmacher mitder neuen Plattform "Schummelmelder" und der Marktstudie zuErfrischungsgetränken.BLL-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff erklärt: "Offenbarmüssen wir uns um die Kreativität von Foodwatch Sorgen machen, wennSie darauf angewiesen sind, Spendengelder mit den Ideen anderer zugenerieren. Der Schummelmelder ist eine platte Kopie der Plattform'Lebensmittelklarheit', die bereits seit sieben Jahren existiert. Dasist ein klarer Affront gegen die qualifizierten Verbraucherschützervom Verbraucherzentrale Bundesverband, die 'Lebensmittelklarheit'betreiben. Außerdem zeigen die Campaigner damit mal wieder, dass siein keiner Weise an echter Verbraucheraufklärung interessiert sind,sondern nur an Stimmungsmache. Wir haben als Wirtschaft auch unsereKritikpunkte bei 'Lebensmittelklarheit', aber alles, was dieVerbraucherzentrale an Fairness und Konstruktivität walten lässt, zumBeispiel die Möglichkeit der Stellungnahme seitens der Hersteller,ist für Foodwatch obsolet. Abgeschrieben - und dann auch nochschlecht."Mit Blick auf die Marktstudie zu Erfrischungsgetränken stelltMinhoff weiter klar: "Nichts anderes als Stimmungsmache ist auch diewiederholte Forderung nach einer Zuckersteuer, dieses Mal basierendauf einem willkürlichen Marktreport, der die realeLebensmittelvielfalt, die laufenden Produktions- undInnovationsprozesse sowie das Engagement der Wirtschaft nichtansatzweise widerspiegelt. Ein gesunder Lebensstil lässt sich nichtbesteuern, sondern nur durch Aufklärung erlernen. Wer anderesbehauptet, will Verbrauchern nicht helfen, sondern ihnen ihreEigenverantwortung nehmen."Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) DerBLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihmgehören ca. 500 Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft undangrenzende Gebiete - sowie zahlreiche Einzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, E-Mail: cminhoff@bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127,E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.de,Twitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:https://facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell