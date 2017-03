"Die Foodtruckerin" geht wieder auf kulinarischen Roadtrip / Felicitas Then ab 24. April zurück auf N24 (FOTO)

Berlin (ots) -"Die Foodtruckerin" Felicitas Then ist wieder mit ihrer mobilenTrailerküche auf Deutschlands Straßen unterwegs. Ab dem 24. Aprilgeht die bekannte Köchin und Bloggerin für das quotenstarkeN24-Foodformat erneut auf kulinarische Entdeckungstour. Immer montagsum 20.05 Uhr nimmt die "The Taste"-Gewinnerin und Pop-up-Gastronomindie Zuschauer mit auf einen Roadtrip zu Lebensmittelproduzenten inden schönsten Regionen Deutschlands. In den aktuellen Folgen dereigenproduzierten N24-Reportagereihe widmet sich die TV-Köchinkulinarischen Klassikern von Kartoffel und Wildbret bis hin zu Käse,Fisch und Fleisch.Ob beim Ziegen melken, auf der Wildschweinpirsch, in derWodka-Brennerei oder während der Berliner Bratwurstmeisterschaft: Aufihrer Suche nach den spannendsten Geschichten, den besten Produktenund den leckersten Rezepten trifft Felicitas Then Erzeuger, Landwirteund Züchter mit großer Liebe zur Natur und Respekt vor denLebensmitteln.Inspiriert durch ihre Begegnungen mit den Food-Experten entwickeltFelicitas Then direkt vor Ort ebenso simple wie schmackhafte Rezepteund gibt Insidertipps für den bewussten Umgang mit frischen Zutaten.Felicitas Then: "Nach dem Erfolg der ersten beiden Episoden hatte ichLust auf mehr - ich möchte noch mehr reisen, noch mehr kochen undnoch mehr über gute Lebensmittel erfahren. Ich bin sehr glücklich,dass 'Die Foodtruckerin' in die nächste Runde geht. Wieder haben wirin meiner mobilen Trailerküche deutschlandweit Erzeuger mit echtemHerzblut besucht, mit den besten Produkten ausgefallene Rezepteentwickelt und ein Zeichen für gesunde und nachhaltige Ernährunggesetzt. Ich kann es kaum erwarten, die Zuschauer auch dieses Malwieder an unserem Trip teilhaben zu lassen und sie mit meinen neuen,leckeren Gerichten aus Kartoffel, Wild oder Käse zu begeistern."Ab 24. April 2017 immer montags um 20.05 Uhr auf N24, im Timeshiftauf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in der N24-Mediathek:http://www.welt.de/mediathekDie Folgen im Überblick:"Es gibt Wild!" am 24. April um 20.05 Uhr"Es gibt Fleisch!" am 1. Mai um 20.05 Uhr"Es gibt Fisch!" am 8. Mai um 20.05 Uhr"Es gibt Kartoffeln!" am 15. Mai um 20.05 Uhr"Es gibt Wurst!" am 22. Mai um 20.05 Uhr"Es gibt Käse!" am 29. Mai um 20.05 Uhr"Es gibt Bratwurst!" am 5. Juni um 20.05 UhrWeitere Informationen, Rezepte und Kochtipps auf derN24-Sendungsseite: http://www.welt.de/diefoodtruckerinPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell