"Die Foodtruckerin" Felicitas Then mit neuen Rezepten von Costa del Sol und Nordseeküste / Vier Folgen aus Spanien, Holland und von der deutschen Nordsee ab 25. November um 18.05 Uhr auf WELT (FOTO)

Berlin (ots) -Dass Felicitas Then mehr als deutsche Küche kann, hat sie imFrühjahr mit zwei Folgen aus Italien bewiesen. Für ihre Weiterreisedurch Europa hat die TV-Köchin ihren Vintage-Truck zeitweise sogargegen ein Boot getauscht. Ab 25. November zeigt WELT immer sonntagsum 18.05 Uhr die neuen Geschichten und Rezepte der Foodtruckerin vonder spanischen Mittelmeerküste und der Nordsee.In Andalusien beginnt die kulinarische Entdeckungstour derFood-Influencerin. Auf den Märkten Sevillas lässt sich Felicitas vomReichtum der exotischen Aromen zu ausgefallenen Tapas-Kreationeninspirieren. Mit sonnengereiften Orangen von der Costa del Solverfeinert sie außerdem köstliche Paella und spritzige Cocktails.Dabei immer an ihrer Seite: Köche und Erzeuger aus der Region, die soleidenschaftlich wie gewissenhaft Geschmack und Qualität ihrerProdukte pflegen.Der Fischer und Geschäftsmann Jean Dhooge aus dem holländischenYerseke ist einer davon. Jahrhundertelang wurden in der KüstenstadtAustern gefangen und in natürlichen Gezeitenbecken durch den Stromdes Meerwassers gereinigt. Dhooge belebte den Familienbetrieb und dieursprünglichen Austernfelder wieder - und damit auch Handel undTourismus in Yerseke. Grund genug für die Foodtruckerin, den sonnigenSüden hinter sich zu lassen, um die Genüsse der Nordseeküste - vonMuscheln bis Meersalz - zu entdecken.Vier neue Folgen "Die Foodtruckerin" ab 25. November immersonntags um 18.05 Uhr auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und in derMediathek.