Foodblogger und Geflügelhalter grillen gemeinsam - zwei Welten kommen ins Gespräch

Berlin (ots) - Wenn Lifestyle-, Food- und Fitnessblogger mitjungen Hähnchen- und Putenhaltern zusammenkommen, dann treffen zweiWelten aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. DenBlick über den eigenen Tellerrand in die jeweils andere Welt - genaudies ermöglicht das Blogger-Kochevent der deutschenGeflügelwirtschaft. Passend zu den derzeit sommerlichen Temperaturentrafen sich über den Dächern von Düsseldorf unter dem Motto"Grillgenuss mit Hähnchen, Pute & Co." Blogger und Geflügelhalter zumgemeinsamen Zubereiten, Grillen und zum Austausch in lockererAtmosphäre bei leckeren Geflügelgerichten.Butterfly-Hähnchen, Chicken-Lollipops,Chili-Cheese-Putenhackbällchen, Turkey Nuggets und Entenspieße: Unterder Anleitung von zwei Profiköchen lernten die Teilnehmer alles überdie perfekte Zubereitung von Geflügelfleisch auf dem Rost. Neben demGrillspaß und -genuss stießen vor allem die vielen intensivenGespräche zwischen den jungen Geflügelhaltern und Bloggern über diejeweils andere Lebens- und Arbeitswelt auf großes Interesse - und aufviel gegenseitige Wertschätzung. Während die Blogger fleißig mitihren Smartphones filmten, fotografierten und posteten, gaben dieanwesenden Halter mit Bildern, Videos und Berichten aus ihren eigenenStällen einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag und zeigten denBloggern sogar mit der eigenen Stall-App, wie sie auch während desEvents ihre Tiere immer "im Blick" haben.Mit wie viel Freude, Leidenschaft und guter Laune alle Teilnehmerdie eigens für das Event kreierten Grillrezepte auf dem Rostzubereitet und den gemeinsamen Tag empfunden haben, fasst einzweiminütiger Film zum Event zusammen: https://bit.ly/2FkGZ70Alle beim Event zubereiteten Grillrezepte mit Hähnchen, Pute undEnte sind zudem auf dem "We love Geflügel!"-Blog zum Nachgrillen zufinden: https://welove.deutsches-geflügel.de