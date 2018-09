Food for Good - 1 Jahr Food Sky in der Europa Passage am Jungfernstieg / Sterne-Köche und Prominente kochen vom 2. bis 27. Oktober 2018 zugunsten der Hamburger Tafel e.V. (FOTO)

Hamburg (ots) -Schlemmen, Sterne-Köche und TV-Stars treffen - und dabei Gutestun. Die Europa Passage Hamburg feiert mit einem großen Cooking Event1 Jahr Food Sky. Vom 2. bis 27. Oktober können die Besucherinnen undBesucher des Einkaufszentrums am Hamburger Jungfernstieg im Food SkyFernsehköche wie Stefan Marquard, Nils Egtermeyer und André Stolleerleben und deren außergewöhnliche Gerichte genießen. Je ein Euro proPortion fließt an die Hamburger Tafel e.V.Gemeinsam werden die bekannten Spitzenköche die Speisekarten derFood Sky Gastronomen mit besonderen Raffinessen und Verfeinerungenbereichern. Kundinnen und Kunden der Europa Passage können ihnendabei im Oktober abwechselnd über die Schulter und in die Töpfegucken. Der sympathische Sternekoch André Stolle beginnt am 2.Oktober beim Food Sky Gastronomen "Fish & Grill". Am 4. Oktober kochtFernseh- und Starkoch Nils Egtermeyer, der die Eröffnung des Food Skyin der Europa Passage vor einem Jahr begleitet hat, bei "BoussiFalafel". Am. 5. Oktober bruzzelt Sat.1-Gastronomietester HarrySchulz bei "Camachos". Und so geht es spannend immer weiter.Sternekoch Stefan Marquard ist am 18. Oktober live in der "EssBar" zuerleben.Täglich werden sich im Oktober in der Europa Passage während derüblichen Öffnungszeiten die Koch- und Fernsehstars an einer vonHowden Küchen gesponserten Profi-Küche abwechseln. Unterstützt werdensie von Prominenten wie Tetje Mierendorf, Yasmina Filali, SarahKnappig, Paul Janke, den Spielern der Hamburg Towers und vielenweiteren bekannten Fernsehpersönlichkeiten.Die verfeinerten Rezepte und Promi-Spezial-Gerichte bleiben bisWeihnachten 2018 im Angebot der Food Sky Gastronomie für alleKundinnen und Kunden erwerbbar. Insgesamt 15 Edel-Varianten werdenzugunsten der Hamburger Tafel e.V. bis Ende Dezember 2018 in derEuropa Passage verkauft."Wir freuen uns sehr, dass der Food Sky in unserem Einkaufszentrumseit seiner Eröffnung ein beliebter Treffpunkt für Shopping-Fansist", so Jörg Harengerd, Centermanager der Europa Passage. "Zuunserer großen Charity-Cooking-Aktion 'Food for Good' zugunsten derHamburger Tafel e.V. laden wir alle Hamburgerinnen und Hamburgersowie Besucher aus dem Umland ein, den Food Sky auf besondere Weisezu erleben und dabei diejenigen zu unterstützen, die unser allerHilfe bedürfen."Die Charity-Cooking-Aktion 'Food for Good' der Europa Passagestartet bereits am 1. Oktober mit einem exklusiven Abend-Event für250 ausgewählte Gäste aus Wirtschaft, Medien und Show. Dieprominenten Spitzenköche und die Food Sky Gastronomen werden dabeierstmals die eigens für den 1. Food Sky Geburtstag kreiertenSpezial-Gerichte servieren. Zu Dance Beats von DJ Paul Janke könnendie geladenen VIP's probieren und feiern.Pressekontakt:SOCIETY RELATIONS & CommunicationsMundsburger Damm 222087 HamburgTelefon: 040 - 648 38 777Email: office@society-relations.dewww.society-relations.comOriginal-Content von: Society Relations, übermittelt durch news aktuell