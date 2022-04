Food-Unternehmen FITTASTE für mehr Nachhaltigkeit: sparen 10 Tonnen Plastik pro Jahr ein

Trier (ots) -Das Lifestyle Food-Unternehmen FITTASTE (https://fittaste.com/) geht ab sofort neue Wege in puncto Nachhaltigkeit. Der Online-Versand, der sich mit seiner breiten Produktpalette an frischen Gerichten etablieren konnte, liefert ab sofort komplett nachhaltig."Als Unternehmen wollten wir in Zeiten des Klimawandels als Vorbild agieren", so die Geschäftsführung dazu. "Gerade im Onlinehandel gibt es im alltäglichen Ablauf vieles, was schlichtweg nicht umweltbewusst ist. Umso wichtiger war es uns, diese für Online-Shops typischen Schwachstellen auszubessern."Waren die Verpackungen des Unternehmens bereits von Anfang an vollständig recycelbar, ging man nun noch einen Schritt weiter: die Schalen bestehen ab sofort bereits aus zu 100% recyceltem Material. Wer bei FITTASTE (https://fittaste.com/) bestellt, erhält sämtliche Gerichte ab sofort in Schalen, die aus rPET, also Altplastik, hergestellt wurden.Neben den Gericht-Schalen aus Altplastik setzen FITTASTE auch bei der Verpackung auf Nachhaltigkeit. Kartonagen, Innenverpackungen und Kühlmaterial sind alle Made in Germany und über den Hausmüll recycelbar. "Zusammen mit unseren Kunden können wir so durch die Nutzung der Schalen knapp 10 Tonnen Plastikmüll einsparen: 365 Tage x 1000 x 0,027kg (pro Schale) bedeutet sage und schreibe 10 Tonnen Plastik-Ersparnis!". Auf ihrer Homepage www.fittaste.com hat das Unternehmen zur besseren Anschaulichkeit einen Recycling-Kreislauf veröffentlicht.Das Unternehmen, das 2017 durch die TV-Show "Höhle der Löwen" bekannt wurde, bietet mit seinem Angebot eine gesunde Alternative zu Fertiggerichten.Pressekontakt:Sandra EichnerPR-Manager @ Rosenheim RocksWeb: www.rosenheim-rocks.deInsta: rosenheim_rocksFb: facebook.com/rosenheimrocks/Rosenheim Rocks - unique PR for unique clientsInh. Sandra EichnerBesengaßl 4bD- 82346 Andechs - new address!!!!Phone: +49 170 4207107Original-Content von: FITTASTE GmbH, übermittelt durch news aktuell