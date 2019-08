Hamburg (ots) -Verleihung im Rahmen der Berlin Food Week am 21. Oktober 2019 /Auszeichnung für Köche, Gastgeber und Produzenten, die die New GermanCuisine prägen und gestalten / Hochkarätige Jury: Marie-Anne Raue,Billy Wagner, Hendrik Haase, Sven Elverfeld, Franz Keller und weiterePersönlichkeiten der Food-Welt / Neun Nominierte in drei KategorienIm Rahmen der Berlin Food Week 2019 wird in diesem Jahr erstmalsder Food Mover Award verliehen. Die Verleihung findet am Abend des21. Oktober 2019 im Rahmen der Berlin Food Night statt, dem OpeningEvent der diesjährigen Berlin Food Week. Der Award ist einKooperationsprojekt des neuen Gourmet-Magazins B-EAT von Gruner +Jahr und der Berlin Food Week. Die beiden Partner möchten einePlattform für die junge Bewegung der New German Cuisine schaffen undderen Akteure fördern. Sie zeichnen herausragende Protagonisten ausund schaffen mit der Preisverleihung zugleich einen idealen Anlasszum Netzwerken. Die Ziele des Awards: Eine Wahrnehmung für Genuss undErnährung als Kulturgut zu schaffen, Begeisterung für diekulinarischen Wurzeln zu wecken und eine Diskussion über Esskultur inDeutschland anzustoßen.Als Jury sind hochkarätige Persönlichkeiten aus derGastronomie-Branche an Bord: Marie-Anne Raue, Billy Wagner, HendrikHaase, Sven Elverfeld und Franz Keller. Komplettiert wird dieneunköpfige Jury durch die Food-Journalisten Lorraine Haist und PerMeurling sowie Alexandra Laubrinus und Jan Spielhagen als Vertreterder Initiatoren.Aus allen Vorschlägen der Jury haben deren Mitglieder neunNominierte in drei Kategorien gewählt:Kategorie Best Chef:Thomas Imbusch, Restaurant 100/200, HamburgWenzel Pankratz, Forsthaus Strelitz, NeustrelitzTobias Wussler, Waldgaststätte Ponyhof, GengenbachKategorie Best Host/Sommelier:Samina Raza, Mrs Robinson's, BerlinBärbel Ring, Söl'ring Hof, Rantum auf SyltIlona Scholl, Tulus Lotrek, BerlinKategorie Best Producer:Florian Domberger, Domberger Brot-Werk, BerlinUlrike Genz, Brauerei Schneeeule, BerlinLars Odefey, Odefey & Töchter, UelzenZudem wird ein Sonderpreis in der Kategorie Game Changerverliehen. Mit diesem Preis werden Macher*innen ausgezeichnet, diedie New German Cuisine wesentlich nach vorne bringen - derenWirkungsstätte muss nicht zwangsläufig das Restaurant oder das Feldsein, auch Impulsgeber und Multiplikatoren aus Bereichen wieKommunikation, Networking oder Agenda Setting gehören dazu.Jan Spielhagen, Chefredakteur von B-EAT, über die Hintergründe desAwards: "Immer mehr Köche und Manufakturen in Deutschland wenden sicheinem Kochstil zu, der sich auf ihre Region, ihre Wurzeln und dieGeschichte besinnt. Sie kreieren Gerichte und Produkte, die Traditionund Moderne vereinen. Die deutsche Küche ist seit Jahrhunderten starkgeprägt von Einflüssen aus den Nachbarländern und der ganzen Welt."Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week GmbH,ergänzt: "Multikulti hat in Deutschlands Töpfen eine lange Tradition.Diese Kombination aus Regionalität und Internationalität bekommt mehrund mehr Aufmerksamkeit. Und die Bewegung hat einen Namen: New GermanCuisine."Die Berlin Food Week ist das facettenreichste Food-FestivalDeutschlands: Seit 2014 präsentieren sich dabei in ganz Berlin Köche,Gastronomen, Food-Entrepreneure, Manufakturen und Marken aus Berlin,Deutschland und der Welt. Sie alle vereint die Berlin-typischeLeidenschaft, Neues auszuprobieren, Stile zu mixen und mutigeExperimente zu wagen. Und nicht zuletzt der Spaß daran, dieFood-Metropole mit all ihren kulinarischen Facetten zu schmecken, zuerleben und zu feiern."Akkreditierungswünsche für die Verleihung richten Sie bitte anmichael.hetzinger@berlinfoodweek.de.Druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie über u.g. Pressekontakte.Über die Berlin Food Week GmbH:Gegründet wurde die Gesellschaft 2012 von Alexander van Hessen.2013 wurde die PR-Agentur Schröder+Schömbs Partner der BFW GmbH. Siealle verbindet die Leidenschaft für gutes Essen. Ziel der Berlin FoodWeek, die im Jahr 2014 zum ersten Mal stattfand, ist es, Berlin alsinternationale Foodmetropole zu präsentieren sowie in der deutschenÖffentlichkeit das Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Qualitätvon Nahrungsmitteln zu verstärken. In 2019 expandiert die Berlin FoodWeek mit dem Format Stadtmenü erstmals in weitere deutsche Städte.Über B-EAT:Das neue Gourmet-Magazin B-EAT ist das kulinarische undgastronomische Leitmedium für Geschmacksenthusiasten, Gernesser undFoodfreaks. 