Peking (ots/PRNewswire) - Vor kurzem hat die Food-Dokumentation"UMAMI" das Publikum bei ihrer Premiere begeistert. "UMAMI" ist eineFood-Dokumentation der neuen Generation, die gemeinsam von ChinaAgriculture Film and Television Center, Z. J. Omnimedia (BeijingZhongjingwenguang International Advertisement Co., Ltd.), ShanghaiTohkin Group und Shanghai Totole Food Co., Ltd. produziert wurde.Der Dokumentarfilm erhielt bei der Premiere viel Anerkennung undLob. Die anwesenden Gäste sahen sich den Dokumentarfilm an unddiskutierten ihn dann leidenschaftlich aus verschiedenenPerspektiven, darunter Erzähl- und Aufnahmestile, Animation,Musikstil, Erzählung, Inhaltserstellung, kulturelle undwissenschaftliche Verknüpfungen sowie die soziale Bedeutung.Der Hauptregisseur nahm gemeinsam mit Episodenregisseuren,Kameraleuten, dem Postproduktionsteam sowie dem Erzähler und demKomponisten an der Premiere teil und sprachen über denProduktionsprozess und die Geschichten hinter den Kulissen. ImGegensatz zu anderen Food-Dokumentationen bündelt "UMAMI" eineVielzahl von konventionsübergreifenden Versuchen, sowohl inhaltlichals auch in Bezug auf die Ausdrucksmöglichkeiten. Mitwissenschaftlichen Elementen, Musik im chinesisch-westlichen Stil undinteressanten Illustrationen will diese Food-Dokumentation der neuenGeneration dem Publikum einen intelligenten und internationalenEindruck vermitteln.Die Dreharbeiten für "UMAMI" dauerten fast 2 Jahre. DieDokumentation besteht aus 6 Episoden mit einer Länge von je 42Minuten. Erstmalige Ausstrahlungen waren vom 15. bis 20. Oktober 2018bei im China Central Television, jede Nacht um 21:17 Uhr zu sehen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/773345/UMAMI_audience.jpg