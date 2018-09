Fonts for Freedom: ROG macht aus verlorenen Schriftarten Botschafter für Pressefreiheit

Berlin (ots) -Sperrfrist: 28.09.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Frei für Freitags-Ausgaben der Zeitungen +++Diese Meldung auf der ROG-Seite (ab Freitag, 28.9.18, 6 Uhr):http://ogy.de/61m7Reporter ohne Grenzen (ROG) setzt anlässlich des Staatsbesuchs destürkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin ein Zeichen fürdie Pressefreiheit und startet die Aktion "Fonts for Freedom". Dazuhat ROG die Typografien geschlossener Medien aus verschiedenen Teilender Welt rekonstruieren lassen und stellt diese ab sofort auffonts-for-freedom.com zum kostenlosen Download zur Verfügung.Zum Auftakt der Aktion erhält ROG Unterstützung von derTageszeitung Die Welt, die am Freitag, den 28. September, ihreTitelseite in der Hausschrift der türkischen Zeitung Taraf druckt.Taraf wurde kurz nach dem Putschversuch im Juli 2016 wegenangeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung per Regierungsdekretgeschlossen. Auch die Tageszeitung taz wird einer der "verlorenen"Schriften übernehmen: Die Seite 3 wird am Freitag in der Schriftartvon Özgür Gündem erscheinen. Die kurdische Tageszeitung wurde wegenangeblicher Terrorpropaganda im August 2016 per Gerichtsbeschlussgeschlossen."Allein in der Türkei wurden in den vergangenen gut zwei Jahrenrund 150 Medienorganisationen geschlossen. Damit ist das Land eintrauriges Paradebeispiel dafür, wie Medienpluralismus durch dieSchließung kritischer Redaktionen weitgehend zerstört wird. Aber auchin vielen anderen Ländern werden unliebsame journalistische Stimmendurch Verbote oder Schließungen von Zeitungen zum Schweigengebracht", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Mit der Aktionsollen die geschlossenen Medien nicht in Vergessenheit geraten. Siesollen selbst nach ihrer Auflösung ein Symbol für die Medien- undPressefreiheit bleiben."EINE PLATTFORM ALS DIGITALES MAHNMAL FÜR DIE PRESSEFREIHEITMit der Webseite fonts-for-freedom.com stellt ROG sicher, dass dieSchriftarten der geschlossenen Medien symbolisch weiter existierenund verwendet werden können. Die Schriftarten sind nach denentsprechenden Zeitungen benannt und bleiben auf diese Weisenamentlich dauerhaft in Erinnerung. Zusätzlich liefert die Webseitekurze Informationen zu den Zeitungen und der Situation derPressefreiheit in den jeweiligen Ländern. Zum Start der Aktion sindauf der Seite neben den Hausschriften von Taraf und Özgür Gündem ausder Türkei auch jene von Azadliq aus Aserbaidschan, The CambodiaDaily aus Kambodscha, Tuoi Tre Online aus Vietnam und Mawio ausTansania zu finden.Während Recep Tayyip Erdogans Besuch in Berlin ist "Fonts forFreedom" auch bei den Protestaktionen von ROG präsent - amDonnerstag, 27. September, ab 9.30 Uhr auf dem Flughafen Tegel(http://ogy.de/yy9j) sowie am Freitag, 28. September, ab 11.00 Uhrauf dem Washingtonplatz (http://ogy.de/ts8n) in der Nähe desKanzleramts und ab 17.30 Uhr in der Nähe des Schlosses Bellevue(http://ogy.de/yy9j). Für die größtmögliche Aufmerksamkeit sorgenmobile Plakatwände sowie überall in der Stadt aufgehängte Plakate mitklaren Botschaften an den türkischen Präsidenten - jede davon in derSchriftart einer der geschlossenen Zeitungen seines Landes.AUF ZENSUR MIT EINEM SYMBOL DER PRESSEFREIHEIT ANTWORTENFür die Aktion "Fonts for Freedom" ist mit dem Besuch Erdoganserst der Startschuss gefallen: Auch in Zukunft möchte ROG dafürsorgen, dass weitere Schriftarten geschlossener Medien rekonstruiertund verfügbar gemacht werden. Auch zukünftig geschlossene Zeitungensollen in die Sammlung auf der Webseite eingehen. ROG wird so immerwieder aus Zensurmaßnahmen neue Symbole für die Pressefreiheitmachen.WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN- Zur Webseite zur Aktion: www.fonts-for-freedom.com- Kundgebung von ROG und anderen Organisationen am 28.9.:http://ogy.de/ts8n- ROG-Bildtermine zum Erdogan-Besuch am 27. und 28.9.:http://ogy.de/yy9jPressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrink / Juliane Mattheypresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell