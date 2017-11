Fonterra investiert in Rokiskio

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Fonterra Co-Operative Group aus Neuseeland hat ein langjährigesHandelsabkommen mit Litauens größtem Hersteller vonMolkereiprodukten, AB Rokiskio Suri, abgeschlossen und gleichzeitigeine 10-prozentige Beteiligung an der Gesellschaft erworben.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597069/Fonterra_Co_operative_Group.jpg )Fronterra wird nach seinem Umsatz im Jahr 2017 von der Rabobankals sechstgrößtes Molkereiunternehmen der Welt eingestuft. DasUnternehmen hat nun 7,1 Millionen EUR in Rokiskio investiert und sichdamit die Zulieferung von qualitativ hochwertigen Molkebestandteilengesichert, was ihm Produktmöglichkeiten in ganz Europa und dem NahenOsten eröffnet. Es schafft auch die Möglichkeit, zusätzlicheMilchprodukte aus dem baltischen Milch-Pool zu beziehen, um diesteigende Nachfrage aus den nahe gelegenen, sich entwickelndenMärkten zu decken.John Wilson, der Vorsitzende von Fonterra, sagt, dass dieInvestition eng mit Fonterras Strategie zusammenhängt, seine globalenQuellen für Milch an strategisch wichtigen Punkten wie Europa zuerweitern, damit die Co-Operative die Kundennachfrage auf Märktenerfüllen kann, die diesen Quellen näher sind."Unsere Landwirte in Neuseeland werden immer unsere Hauptquellefür Milch bleiben, aber wir stützen unser Wachstum und ihre Renditenzunehmend auch durch strategische Partnerschaften in Europa,Lateinamerika, Australien und China. Diese Partnerschaftenermöglichen uns, Produkte herzustellen, nach denen auf den näherliegenden Märkten eine Nachfrage besteht, und sie eröffnen zudem mehrMöglichkeiten für Milch und Milcherzeugnisse, die wir andernortsherstellen."Theo Spierings, der CEO von Fonterra, sagt, von der Entwicklung,die sich auf Fonterras bisheriger langfristiger Lieferbeziehung mitRokiskio gründet, würden beide Unternehmen profitieren."Unsere Fähigkeit, auf qualitativ hochwertigeMolkeproteinbestandteile zuzugreifen, wird immer wichtiger, da vorallem auf den Märkten in Ost- und Westeuropa, dem Naher Osten und inNordafrika ein wachsender Bedarf besteht. Rokiskio ist auch ein hochangesehener Käsehersteller und das eröffnet weitere Möglichkeiten füruns, die Nachfrage der Kunden in diesen Märkten zu decken. Dies istein weiterer Schritt bei unserer Strategie, ein nachhaltigeseuropäisches Zuliefernetzwerk zu entwickeln, das eine zuverlässigeund effiziente Lieferkette darstellt und unsere aus Neuseelandbezogenen Bestandteile ergänzt."Dalius Trumpa, der Vorsitzende von Rokiskio Suri, sagt, RokiskiosFokus auf Produktqualität und -sicherheit sowie seine Umweltleistungseien wichtige Stärken, die das Unternehmen in die Beziehung mitFonterra eingebracht habe. Auftragsfertigung für Fonterra habe eineRolle bei der Kapazitätserweiterungen der Gesellschaft und Upgradesin den Jahren 2014 und 2016 gespielt und er sei optimistischhinsichtlich künftiger Wachstumschancen."Wir arbeiten seit fünf Jahren eng als Handelspartner zusammen undhaben im Laufe dieser Zeit eine starke Beziehung aufgebaut. FonterrasInvestitionen in Rokiskio Suris heben unser Unternehmen auf eine neueglobale Ebene und eröffnen Exportchancen, mit denen wir mehr Wert ausunserem Pool einheimischer Milch schöpfen werden", sagt Herr Trumpa."Indem wir Fonterra als Aktionär willkommen heißen, können wirzukünftiges Wachstum durch die Erschließung neuer Märkte undInvestitionen in neue Technologien beschleunigen."Rokiskio hat drei Fabriken in Litauen und stellt Käse, Butter,Molkenprotein und Milchpulver her. Es ist einer der größten undbekanntesten Käseproduzenten in Mittel- und Osteuropa, der jedes Jahrmehr als 30 Tausend Tonnen Käse produziert. Das Unternehmenexportiert sowohl in östliche als auch westliche Märkte undproduziert zudem eine breite Palette von frischen Milchprodukten fürden Ostseeraum.Über FonterraFonterra (http://www.fonterra.com/) ist ebenfalls ein weltweitführendes Unternehmen für Milchprodukte und der bevorzugte Lieferantvon Milchbestandteilen für viele der führendenNahrungsmittelunternehmen der Welt. Fonterra ist auch einer derMarktführer mit seinen eigenen Milchmarken für Verbraucher inAustralien/Neuseeland, Asien/Afrika, dem Nahen Osten undLateinamerika. Weitere Informationen: http://www.fonterra.comÜber RokiskioPressekontakt:http://www.rokiskio.com.Original-Content von: Fonterra, übermittelt durch news aktuell