Fondsmanager: Rezessionserwartungen sind zusammengebrochen!

Die Hedge-Fonds-Manager der Welt glauben, dass die Rezession vorbei ist (trotz Moody’s Warnung vor einer möglichen Double-Dip-Rezession) und dass es an der Zeit ist, die Barmittel zu reduzieren und die zyklische Rotation zu unterbrechen, so der Global Fund Manager Survey der Bank of America vom Oktober. Sie sind auch der Meinung, dass die Investoren eine umkämpfte Wahl und einen Coronavirus-Impfstoff für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung