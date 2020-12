Fonds: Die großen Entscheidungen für 2021!

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr kommt in großen Schritten auf uns zu. Hoffentlich haben Sie das Weihnachtsfest auch unter den neuartigen Bedingungen so verleben können, wie Sie sich das vorgestellt haben. Die Entwicklung wird 2020 nach bisherigen Erkenntnissen so weiterlaufen, wie wir es am Ende 2020 gesehen haben.

Die Märkte sind in guter Verfassung, auch wenn die Lockdowns noch anhalten. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung