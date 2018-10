Fonds: Westinvest Interselect

Der Westinvest Interselect hält in seinem Portfolio zum größten Teil Immobilien aus Deutschland und Großbritannien. Generell investiert der Immobilienfonds aber in alle europäischen Länder, sofern sich dort interessante Gebäude finden, die in der Zukunft ansehnliche Gewinne versprechen.

Beim Westinvest Interselect handelt es sich um einen klassischen Immobilienfonds. Jener strebt die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge mit Zinsen und Mieten an, außerdem soll ein kontinuierlicher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.