Fonds: Uniglobal

Kaum ein Fonds kann eine so lange Geschichte vorweisen wie der UniGlobal. Dass der Fonds jetzt schon über 50 Jahre existiert, hat er in erster Linie ansehnlichen Renditen zu verdanken, selbst in schweren Zeiten enttäuschte das Produkt bisher nur selten.

Zum größten Teil konzentriert sich der UniGlobal auf Standardwerte und bietet damit langfristig verlässliche Gewinne. Das Management ist jedoch befugt, auch Nebenwerte

Ein Beitrag von Ethan Kauder.