Fonds: Unideutschland XS

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Unideutschland XS kann fast als so etwas wie ein Fonds für Startups aus Deutschland gelten. Sofern diese börsennotiert sind und über gute Wachstumschancen verfügen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie im Portfolio dieses Fonds vertreten sind.

Der Unideutschland XS bietet genau das, was der Name bereits vermuten lässt. Der Fonds investiert in deutsche Werte, wobei es sich um Mid Caps, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.