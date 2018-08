Fonds: Templeton Growth

Der Templeton Growth ist kein Fonds für jedermann. Das liegt zum einen an der zuweilen recht hohen Volatilität, zum anderen aber auch an der Mindestbeteiligung in Höhe von 2.500 Euro. Punkten kann das Produkt aber immer wieder mit einem überdurchschnittlichen Wachstum.

Nach eigenem Bekunden will der Templeton Growth Fonds langfristiges Wachstum durch ein Investment in internationale Aktien erreichen. Dabei schrecken die Verantwortlichen

Ein Beitrag von Ethan Kauder.