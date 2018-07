Fonds: Templeton Growth

Der Templeton Growth Fund such explizit nach Aktien, die ein möglichst großes Wachstum versprechen. Interessant ist für die Manager also nicht der Wert an sich von einem Wert, sondern einzig und allein, welches Potenzial dieser für die Zukunft birgt.

Nach eigenem Bekunden will der Templeton Growth Fonds langfristiges Wachstum durch ein Investment in internationale Aktien erreichen.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.