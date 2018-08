Fonds: Privatfonds: Kontrolliert

Wer in den Privatfonds: Kontrolliert investiert, erwartet keine kurzfristigen Kurssprünge oder astronomische Gewinne. Stattdessen ist hier alles auf eine langfristige Strategie ausgelegt, was unter anderem am Portfolio zu erkennen ist, welches zu rund 70 Prozent aus Rentenwerten und nur zu 30 Prozent aus Aktien besteht.

Zum größten Teil konzentriert sich der UniGlobal auf Standardwerte und bietet damit langfristig verlässliche Gewinne. Das Management ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.