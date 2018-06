Fonds: Pictet Water

Wasser ist absolut krisensicher und in dieser Hinsicht sogar dem Gold voraus. Direkt investieren lässt sich in die Flüssigkeit jedoch nicht. Mit dem Pictet Water Fonds haben Anleger jedoch die Möglichkeit, aktiv am Erfolg von Unternehmen aus der Branche teilzuhaben.

Beim Pictet Water dreht sich alles um das Thema Wasser. Das bedeutet jedoch nicht, dass hier Kurse verwässert werden oder die Anleger ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.