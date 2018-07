Fonds: ODDO BHF Frankfurt Effekten Fonds DR EUR DIS

Dieser Fonds ist ein Aktienfonds, der unter der WKN 847805 bzw. der ISIN DE0008478058 gelistet wird. Er wurde am 27.05.1974 von der Kapitalanlagegesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt und als Verwahrstelle fungiert die The Bank of New York Mellon SA/ NV Bei diesem ausschüttenden Fonds gilt der 01.10. als Geschäftsjahresbeginn.

Ein Beitrag von Robert Sasse.