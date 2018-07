Fonds: Magellan

Mit Werten wie Taiwan Semiconductor, China Life Insurance und BAIDU INC. bewegt sich das Portfolio des Magellan Fonds ganz klar in starken Wachstumsbereichen. Die Anleger sollen dabei sowohl in Form von regelmäßigen Ausschüttungen als auch einer allgemeinen Wertsteigerung profitieren.

Der Magellan Fonds versucht eine langfristige Wertsteigerung durch die gezielte Auswahl einzelner Aktien zu erreichen. Auf die Koppelung an einen bestimmten Index verzichtet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.