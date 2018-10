Fonds: Kapital Plus A

In der Hauptsache strebt der Kapital Plus A Fonds langfristige Gewinne bei geringen Risiken an. Rund ein Drittel des Portfolios besteht aus Staatsanleihen mit nahezu sicheren Renditen, die nur zum Teil durch eher riskante Werte ergänzt werden.

Der Fokus des Kapital Plus A Fonds liegt auf Staatsanleihen aus dem europäischen Raum. Das Management investiert hier bevorzugt in Werte mit marktgerechter Rendite und

Ein Beitrag von Ethan Kauder.