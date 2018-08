Der von der Allianz Global Investors ausgegeben Fonds Kapital Plus A orientiert sich hauptsächlich am Barclays Euro Agg und zu geringeren Teilen am MSCI Europe. Trotz europäischer Benchmarks ist das Management aber nicht daran gebunden, nur in Anleihen und Aktien aus Europa zu investieren.

Der Fokus des Kapital Plus A Fonds liegt auf Staatsanleihen aus dem europäischen Raum. Das Management investiert hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.