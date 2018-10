Fonds: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Von Internet über Telekommunikation bis hin zu alternativen Energien sind im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen viele Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Wachstumsmärkten vertreten. Diese sollen mit ihrem großen Potenzial zur Wertsteigerung beitragen.

Beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist der Name Programm. Das Finanzprodukt richtet sich in erster Linie an institutionelle Investoren, neben Stiftungen können das auch Versorgungskassen, Versicherungen oder private Anleger sein.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.