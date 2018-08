Fonds: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen stammt von der Axxion S.A. und wird von der Shareholder Value Management AG verwaltet. Im Portfolio sind Werte aus der ganzen Welt vertreten, der Fokus liegt aber ganz klar auf Europa und den USA.

Beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist der Name Programm. Das Finanzprodukt richtet sich in erster Linie an institutionelle Investoren, neben Stiftungen können das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.