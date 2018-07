Fonds: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Obwohl der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gerne auch in neue Märkte investiert, kann der Fonds mit einer vergleichsweise geringen Volatilität punkten. Renditechancen bei unterbewerteten Unternehmen kombiniert das Management mit Investments in Rohstoff-Zertifikate und weitere Finanzprodukte.

Beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist der Name Programm. Das Finanzprodukt richtet sich in erster Linie an institutionelle Investoren, neben Stiftungen können das auch Versorgungskassen, Versicherungen oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.