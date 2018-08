Fonds: Fondak

Der Fondak bemüht sich jetzt schon seit Jahrzehnten darum, ein Wachstum zu erreichen, welches über dem Durchschnitt von DAX, MDAX und TecDAX liegt. Dazu investieren die Verantwortlichen in eine Vielzahl von Branchen, wobei IT, Finanzen und Industrie am stärksten vertreten sind.

Der Fondak Fonds konzentriert sich auf deutsche Titel, welche nach Ansicht des Managements günstig bewertet sind und gleichzeitig einen hohen Substanzwert

Ein Beitrag von Ethan Kauder.