Fonds: Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Für wen Gewinne das oberste Gebot bei Investments in einen Fonds sind, der dürfte an der mitunter aggressiven Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II nur wenig zu meckern haben. Das Management greift tief in die Trickkiste, um den Wert für seine Anleger stetig zu erhöhen.

Beim Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II lautet das oberste Ziel, eine möglichst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.