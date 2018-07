Fonds: Flossbach von Storch Multiple Opportunities

Wer sich bei einem Investment in einen Fonds nicht an einen bestimmten Index binden will, der ist beim Flossbach von Storch Multiple Opportunities gut aufgehoben. Der Fons aus Luxemburg verfolgt seine ganz eigene Strategie, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen.

Beim Flossbach von Storch Multiple Opportunities genehmigen sich die Verantwortlichen weitreichende Freiheiten. Um für möglichst hohe Renditen zu sorgen, sind Investments in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.