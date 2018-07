Fonds: FT Frankfurt Effekten Fonds

Für ein Investment in den FT Frankfurt Effekten Fonds müssen Anleger wenigstens 2.500 Euro in die Hand nehmen. Mit einer solchen Einstiegshürde ist der altbewährte Fonds nicht für jedermann geeignet, was vom Management aber auch so beabsichtigt ist.

Der FT Frankfurt Effekten Fonds strebt mit der Investition in große und mittlere Unternehmen aus Deutschland ein nachhaltiges Wachstum für die eigenen Anleger an.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.