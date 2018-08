Fonds: European Opportunities

Wie der Name bereits verrät hat der DWS European Opportunities Fonds ganz Europa im Blick und investiert in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen quer durch den Kontinent. Im Portfolio finden sich meist in erster Linie Aktien aus Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich, welche durch Werte aus kleineren Märkten ergänzt werden.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.