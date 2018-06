Fonds: Dekalux Deutschland

Investments in den DAX locken immer wieder mit ihren recht verlässlichen Wachstumsraten. Allzu hohe Gewinne können Anleger dabei aber nur selten erwarten. Genau an dieser Stelle knüpfte der Dekalux Deutschland an und versucht, eine höhere Rendite als jene im DAX zu erzielen.

Der Dekalux Deutschland war ein Fonds, welcher sich zu weiten Teilen am DAX orientierte und auch in die dort entsprechenden ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.