Fonds: Dekalux Biotech

Die Investments des Dekalux Biotech konzentrieren sich mit überwiegender Mehrheit auf den amerikanischen Markt, wo zahlreiche kleine und große Unternehmen an zum Teil bahnbrechenden Innovationen der Biotechnik arbeiten. Investiert wird fast ausschließlich in Werte, die in USD notieren, sodass Währungseffekte kaum eine Rolle spielen.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.