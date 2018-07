Fonds: Allianz Rohstofffonds

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Mit einem Volumen von weniger als einer Milliarde Euro ist der Allianz Rohstofffonds nicht unbedingt der größte seiner Art. Hauptsächlich dient er aber ohnehin als Feeder Fonds für ein größeres Produkt der Allianz Global Investors.

Wie es der Name bereits impliziert, dreht sich beim Allianz Rohstofffonds alles um das Thema Rohstoffe. Investments erfolgen dabei aber nicht in Rohstoffe direkt, sondern in Aktien

Ein Beitrag von Ethan Kauder.