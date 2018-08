Fonds: Acatis Gané Value Event Fonds

Der Acatis Gané Value Event Fonds nimmt sich je zur Hälfte die Indizes MSCI World Performance und EONIA zum Vorbild. Diese gilt es jedoch nicht zwanghaft zu übertreffen oder exakt nachzubilden. Die Anlagestrategie setzt in erster Linie darauf, die Einlagen von Investoren möglichst gut abzusichern und Verluste auch in schwierigen Zeiten zu vermeiden.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.