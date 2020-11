,Follow the Vehicle': SKODA AUTO und die VSB - Technische Universität Ostrava arbeiten an gemeinsamem Projekt zu automatisierter Kolonnenfahrt

Mladá Boleslav (ots) - - Zusammenarbeit von SKODA und die VSB - Technischer Universität Ostrava bei der Entwicklung neuer Assistenzsysteme im Rahmen des Projekts ,Follow the Vehicle'- Entwicklung von Technologien aus den Bereichen ,Smart Cities' und intelligente Transportsysteme- Testfahrten mit zwei SKODA SUPERB iV auf dem Universitätscampus in Ostrava- Vielseitige mögliche Anwendungsbereiche etwa für Car Sharing-Anbieter, Autovermietungen oder Flottenbetreiber- Video (https://vimeo.com/480720280) zeigt die Funktionsweise von ,Follow the Vehicle'SKODA AUTO und die VSB - Technische Universität Ostrava arbeiten im Rahmen von ,Follow the Vehicle' gemeinsam an neuen Technologien im Bereich der Assistenzsysteme. Ziel ist die Kolonnenfahrt von einem Pkw mit Fahrer und autonom gesteuerten Fahrzeugen. Auf dem Campus der Universität Ostrava laufen aktuell Erprobungsfahrten mit zwei entsprechend konfigurierten SKODA SUPERB iV*.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, betont: ",Follow the Vehicle' demonstriert den hohen technischen Standard unserer aktuellen Assistenzsysteme und verdeutlicht eindrucksvoll, welche Möglichkeiten sie in Kombination mit weiteren entsprechenden Technologien im Bereich des autonomen Fahrens schon heute eröffnen. Gleichzeitig bekennt sich SKODA mit diesem Projekt zu seiner Rolle als Förderer der technischen Ausbildung in der Tschechischen Republik. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Studierenden und Forschern der VSB - Technischen Universität Ostrava, die das Projekt durch ihre Ideen, ihr Know-how und ihr großes Engagement maßgeblich mittragen."Professor Václav Snásel, Rektor der VSB - Technischen Universität Ostrava, ergänzt: "In diesem Projekt des Nationalen Kompetenzzentrums Kybernetik und künstliche Intelligenz (TACR), das für die Entwicklung und Erforschung autonomer Fahrsysteme zuständig ist, ist es uns gelungen, erfahrene Forscher und Studenten aus verschiedenen Fachbereichen zusammenzubringen. Denn autonomes Fahren erfordert multidisziplinäre Ansätze und durch die aktive Zusammenarbeit haben wir Prinzipien und effektive Verbindungen zwischen den Experten an der Universität und in der Entwicklung bei SKODA AUTO etabliert. Wir glauben daran, dass wir diese Zusammenarbeit künftig weiter vertiefen und die berufliche Weiterentwicklung vorantreiben. Dabei beziehen wir neue, junge Forscher ein, von denen die tschechische Automobilindustrie profitieren wird."Das Projekt ,Follow the Vehicle' basiert auf dem Prinzip ,Zwei Fahrzeuge, ein Fahrer'. Dabei wird das Fahrzeug an der Spitze einer Fahrzeugkolonne von einem Fahrer gesteuert und gibt Route, Geschwindigkeit, Fahrspur und weitere Parameter vor. Daten zu Lenkradbewegungen, Beschleunigung und Verzögerung werden drahtlos an das autonom gesteuerte Fahrzeug übermittelt, das dem vorausfahrenden Fahrzeug in einer Entfernung von bis zu zehn Metern folgt.Vor Fahrtbeginn werden beide Fahrzeuge durch einen digitalen Code identifiziert. Die Erprobungsfahrzeuge, zwei SKODA SUPERB iV, sind mit hochmodernen Technologien aus den Bereichen ,Smart Cities' und intelligente Verkehrssysteme ausgestattet. Der Austausch zwischen Erprobungsfahrzeugen, Verkehrsinfrastruktur und anderen Fahrzeugen gelingt per Car-to-X-Kommunikation. Dabei erfolgt der Datenaustausch über ETSI ITS-G5, den Standard für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen, sowie über das 4G, LTE- und das 5G-Mobilfunknetz.Zur Erkennung von Bildern und 3D-Objekten nutzen die SUPERB iV-Modelle standardmäßig verbaute sowie spezielle zusätzliche Sensoren, radar- und kamerabasierte Systeme und eine extra installierte Kommunikationseinheit zur Datenverarbeitung. Die ,Follow the Vehicle'-Erprobungsfahrzeuge verwerten eine Vielzahl verschiedener Daten von Sensoren und Kameras, die beispielsweise die aktuelle Position des Fahrzeugs erfassen und fahrdynamische Parameter auswerten. So überwacht das System in Echtzeit Umgebung und Verkehrsgeschehen.Das umfassende Engagement von SKODA AUTO für die fachliche und berufliche Ausbildung in der Tschechischen Republik findet in der Zusammenarbeit mit der VSB - Technischen Universität Ostrava (https://www.vsb.cz (http://www.vsb.cz)) seine Fortsetzung. Das ,Follow the Vehicle'-Projekt bindet Studierende der Fächer Informatik und Elektronische Systeme für Kraftfahrzeuge eng mit ein: Sie haben die Möglichkeit, wertvolle praktische Erfahrung zu sammeln und Kontakte zu Experten bei SKODA AUTO zu knüpfen.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell