Folksam, Swedbank und schwedische Behörden wegen mutmaßlicher Verbrechen gemäß dem R.I.C.O.-Gesetz von schwedischem Finanzberater Victor Carlstrom auf 4,2 Milliarden US-Dollar verklagt

New York (ots/PRNewswire) - Die Kanzleien Lawrence H. Schoenbach und Dratel &Lewis, P.C. haben die Klage vor dem Bundesgericht im südlichen Bezirk desBundesstaates New York eingereichtDie Kanzleien Lawrence H. Schoenbach und Dratel & Lewis, P.C. haben im Namen desin den USA ansässigen, schwedischen Asylbewerbers Victor Carlstrom im südlichenBezirk des Bundesstaates New York eine Klage um 4,2 Milliarden US-Dollareingereicht. Die Klage richtet sich gegen Swedbank, Folksam (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=347947618&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D3808143052%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.victorcarlstrom.com%252F%26a%3DSwedbank%252C%2BFolksam&a=Swedbank%2C+Folksam), dieschwedische Steuerbehörde, die Finanzaufsichtsbehörde, Jens Henriksson, denGeneraldirektor der Swedbank, Katrin Westling Palm, Generaldirektorin derschwedischen Steuerbehörde, Erik Thedéen, Generaldirektor derFinanzaufsichtsbehörde und andere offizielle wegen mutmaßlicher Verbrechen gemäßdem RICO-Gesetz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=568261330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D764787563%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.justice.gov%252Fjm%252Fcriminal-resource-manual-109-rico-charges%26a%3DRICO%2BAct&a=RICO-Gesetz). Am Dienstag, 17. Dezember.In der Klage mit der Bezeichnung [Case 1:19-cv-11569] (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=2403994083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D2342237614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww1.prweb.com%252Fprfiles%252F2019%252F12%252F18%252F16797221%252FCase%252520119cv11569%252520-%252520Victor%252520Carlstrom%252520VS%252520SWEDBANK%252520and%252520others.pdf%26a%3D%255BCase%2B1%253A19-cv-11569%255D%2B&a=%5BCase+1%3A19-cv-11569%5D+)werden Folksam und die aufgeführten Amtsträger beschuldigt, gegen dasRacketeer-Influenced-and-Corrupt-Organization-Gesetz (einschließlich derHaupttaten der Verschwörung zum Mord, Post- und Telekommunikationsbetrug undGeldwäsche) sowie gegen das Gesetz gegen Computerbetrug und -missbrauchverstoßen und vorsätzliche Vertragsstörung und vorsätzliche Zufügung vonseelischem Leid begangen zu haben. Die Klage wurde von den Kanzleien Lawrence H.Schoenbach (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=2209698812&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D389083554%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.schoenbachlaw.com%252F%26a%3DLaw%2BOffices%2Bof%2BLawrence%2BH.%2BSchoenbach&a=Kanzleien+Lawrence+H.+Schoenbach) und Dratel &Lewis, P.C. eingereicht. Carlström klagte vor dem Bundesgericht im südlichenBezirk des Bundesstaates New York und beantragt politisches Asyl (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=3950353147&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D4106929565%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.victorcarlstrom.com%252F%26a%3Dpolitical%2Basylum&a=politisches+Asyl) in denVereinigten Staaten.Victor Carlström ist einer der Top-Börsenmakler Schwedens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=2793627162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D464961963%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.victorcarlstrom.com%252F%26a%3DSweden&a=Schwedens) mit 14-jähriger Erfahrung auf deninternationalen Kapitalmärkten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2677206-1&h=2995453396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677206-1%26h%3D1941518789%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.victorcarlstrom.com%252F%26a%3Dinternational%2Bcapital%2Bmarkets&a=internationalen+Kapitalm%C3%A4rkten) in derFinanzindustrie. Er verfügt über guten Leumund bei internationalen Banken wieMerrill Lynch, Goldman Sachs, Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank,Commerzbank, UBS, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, EFG Bank, Nordea, EFGBank, SEB, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken, SBAB Bank, ING und der CarnegieInvestment Bank. Carlström ist in 7 Ländern als Börsenmakler zugelassen undberechtigt, in allen Bereichen der europäischen Finanzbranche zu arbeiten. Beiüber 10.000 Kunden lagen bei all seinen 7 Zulassungen bisher keine Beschwerdengegen ihn vor.