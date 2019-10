Folgenreiches Festival: Zum fünften Jubiläum lädt das Münchner SERIENCAMP die Serienfans der Republik Anfang November zum bedeutendsten deutschen Serienevent ein / Eröffnet wird mit einer Premiere (FOTO)

München (ots) -Auch in seiner fünften Season lockt Deutschlands erstes Festivalfür Serien- und TV-Kultur, unterstützt von seinen beidenHauptsponsoren Amazon Prime Video und MagentaTV, mitLeinwandscreenings nationaler und internationaler Serienhighlights,aufregenden Entdeckungen sowie zahlreichen Stars. Zum feierlichenAuftakt stellen Götz Otto und Jennifer Ulrich die Joyn-Koproduktion"Dignity" vor.- Veranstaltungsort: Hochschule für Fernsehen und Film München(HFF)- 07.11.2019: Feierliche Eröffnung mit der Premiere von "Dignity"(Joyn) in Anwesenheit von Götz Otto und Jennifer Ulrich (aufEinladung)- 07. - 09.11.2019: SERIENCAMP CONFERENCE (Fachkonferenz)- 08. - 10.11.2019: SERIENCAMP FESTIVAL mit Gratis-Vorstellungenvon rund 30 nationalen und internationalen Serienhighlights,Premieren und Previews- Programm und kostenlose Ticketreservierung ab sofort viaEventbrite- Regelmäßige Updates unter www.seriencamp.tv und auf FacebookGemeinsam schauen statt einsam bingen: Das war vor fünf Jahren dieVision, mit der die Macher des SERIENCAMP FESTIVALS angetreten sind,um frischen Wind in die deutschen Festivallandschaft zu bringen. Einegemeinsame Seriencouch sollte es werden. Ein Ort, wo gleichgesinnteSerienfans gemeinsam einen ersten Blick auf die Highlights von morgenerhaschen und anschließend mit Fans, Fachleuten und Protagonistendarüber diskutieren können. Aus der Vision ist im fünften Jahr längsteine Institution geworden. Deshalb lädt das SERIENCAMP FESTIVAL auchin diesem Jahr wieder tausende Serienfans an die Münchner HFF, wo esvom 08. bis zum 10. November bei kostenlosem Eintritt die Gelegenheitgibt, zahlreiche nationale und internationale Serienhighlights inKinoatmosphäre zu genießen.Den feierlichen Auftakt begeht man bereits am Do., 07.11.2019 mitzahlreichen geladenen Gästen aus der Film- und Fernsehbranche.Eingebettet in ein exklusives Premierenevent zeigt Joyn, unterstütztvon den beiden Darstellern Götz Otto und Jennifer Ulrich, seine ersteinternationale Koproduktion DIGNITY rund um die Geschehnisse in derberüchtigten Colonia Dignidad.Programmvielfalt vom Feinsten: Serienperlen aus aller WeltAb Freitag freuen sich die Macher des SERIENCAMP FESTIVAL dann,einige der größten Highlights aus dem zukünftigen Programmportfoliogroßer Programmanbieter wie MagentaTV, Prime Video, Sky, ZDF, Joynund VOX sowie noch nicht nach Deutschland lizensierte Entdeckungenbekanntgeben zu dürfen. Hochkarätige Hollywood-Prominenz gibt esbeispielsweise bei TOM CLANCY'S JACK RYAN zu sehen, der mit JonKrasinski in der Hauptrolle ein neues Agentenabenteuer bestreitenmuss, während Forest Whitaker als GODFATHER OF HARLEM tief in diekriminelle Geschichte New Yorks eintauchen darf. Darüber hinauslocken u. a. WATCHMEN von HBO (exklusiv bei Sky) mit Superheldenpowerder anderen Art und die Crime-Serie DUBLIN MURDERS basierend auf derBestsellerreihe von Tana French. Auf dem SERIENCAMP FESTIVAL feiertzudem die vierte Staffel des Science-Fiction-Krachers THE EXPANSEseine Weltpremiere, vor Ort präsentiert vom Autorenduo der Vorlage,James S. A. Corey. Auf europäischer Seite muss man sich vorderartigen seriellen Großkalibern aber längst nicht mehr verstecken!So darf man sich ganz besonders auf die von Cast & Crew vorgestellteWeltpremiere der zweiten Staffel des bayerischenSerien-Exportschlagers HINDAFING oder die österreichische ProduktionMAIBERGER unter Anwesenheit von Fritz Karl freuen. Und für die SkyOriginal THE NEW POPE konnte Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino nebenJude Law diesmal auch John Malkovich und Sharon Stone verpflichten.Die auf dem Filmfestival von Venedig bereits gefeierte Fortsetzungvon "The Young Pope" wird nun - erst zum zweiten Mal - und inDeutschlandpremiere vor Publikum gezeigt.Serien-Highlights aus Asien (FOOD LORE), Großbritannien (YEAR OFTHE RABBIT), Spanien (El DIA DE MANANA), Finnland (ARCTIC CIRCLE),Schweden (GÖSTA), Norwegen (BEFOREIGNERS) und sogar der Ukraine (HIDE& SEEK) runden das Programm ab.Kostenlose Tickets zu sämtlichen Screenings und öffentlichenVeranstaltungen können ab sofort über Eventbrite bzw. dieSERIENCAMP-Website reserviert werden. Hier finden Sie auch daskomplette Programm und weiterführende Informationen zu Deutschlandserstem Serienfestival.Neben dem von zahlreichen Fan-Aktionen und Veranstaltungenbegleiteten Publikumsfestival gibt es auch in diesem Jahr wieder einedreitägige Fachkonferenz, die als SERIENCAMP CONFERENCE Kreative,Entscheider und Branchenvertreter aus der ganzen Welt in Münchenzusammen bringt.Über SERIENCAMP:SERIENCAMP FESTIVAL ist das erste Festival für Serien inDeutschland und findet vom 8. - 10.11.2019 bereits zum fünften Mal ander Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München statt. Gezeigtwerden - bei freiem Eintritt - rund 30 Serien aus der ganzen Welt,darunter zahlreiche Deutschland- und Weltpremieren. 