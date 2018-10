Die Folgen von Knochenschwundfrakturen durch Osteoporose werden missachtet

Monheim, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Neue Umfrageergebnisse zeigen, dass 61 Prozent der Frauen über 60Jahre wenig oder nichts über Osteoporose wissen1, obwohl eine vondrei Frauen voraussichtlich aufgrund der Erkrankung eineKnochenschwundfraktur erleiden wird2- Mehr als die Hälfte (55 Prozent) aller Befragten glaubt, dassKnochenschwundfrakturen im höheren Alter die Folge einesunglücklichen Sturzes oder Unfalls sind und nicht das Ergebniseiner Knochenerkrankung1- Mehr als ein Drittel (37 Prozent) aller Befragten gab an, dass ihrArzt bisher noch nicht mit ihnen über Osteoporose oderKnochenschwundfrakturen gesprochen habe1- Es drängt sich die Frage auf, warum eine Erkrankung, die weltweitmehr als 8,9 Millionen Brüche pro Jahr verursacht, ignoriert wird2Die heute von UCB für den Weltosteoporosetag 2018 bekanntgegebenenUmfrageergebnisse offenbaren bei Menschen mit Osteoporoserisiko einenerschreckenden Mangel an Bewusstsein und Wissen im Hinblick aufOsteoporose und Knochenschwundfrakturen.Derzeit erleidet eine von drei Frauen ab 50 Jahren eineKnochenschwundfraktur durch Osteoporose.2 Doch die heuteveröffentlichten Ergebnisse aus einer neuen Umfrage unter mehr als4.000 Frauen über 60 Jahren zeigen, dass 61 Prozent der Befragtenwenig oder nichts über Osteoporose wissen.1 Darüber hinaus glauben 55Prozent, dass Knochenschwundfrakturen im Alter in der Regel einErgebnis eines unglücklichen Sturzes oder Unfalls sind.1Weitere 69 Prozent der Befragten sehen brüchige Knochen als eineunabwendbare Begleiterscheinung des Älterwerdens und 70 Prozent sindüberzeugt, dass ihr Risiko, eine Knochenschwundfraktur zu erleiden,unvermeidlich zunehmen wird.1 Etwa eine von fünf Personen (17Prozent) war der Ansicht, dass sie wenig tun kann, um Osteoporoseabzuwenden, obwohl es mehrere Möglichkeiten gibt, Knochenverlust zuvermeiden und die Knochenfestigkeit zu erhalten.1Es wird geschätzt, dass Osteoporose weltweit etwa 200 MillionenMenschen betrifft3, somit die häufigste Ursache fürKnochenerkrankungen ist und pro Jahr weltweit mehr als 8,9 MillionenKnochenschwundfrakturen verursacht.2 Sie lässt Knochen schneller alsüblich porös werden und schwächt sie, sodass es häufiger zu Frakturenkommt. Bei Personen mit Osteoporose kann selbst der geringfügigsteFall oder Stoß eine Knochenschwundfraktur verursachen. Nach derersten Fraktur ist innerhalb des folgenden Jahres dieWahrscheinlichkeit einer weiteren Fraktur fünf Mal höher als zuvor.4Angesichts des demografischen Wandels bei der weltweitenBevölkerung wird geschätzt, dass von 2015 bis 2050 der Anteil derPersonen über 60 Jahren von derzeit 12 auf 22 Prozent anwachsenwird.5Obwohl Frauen ab 60 Jahren ein größeres Risiko haben, anOsteoporose zu erkranken und eine Knochenschwundfraktur zu erleiden,gaben 37 Prozent der Befragten an, dass ihr Arzt über diese Problemenoch nicht mit ihnen gesprochen habe.1 Die Ergebnisse zeigen auch,dass diese Personen darauf angewiesen sind, dass ihre Ärzte diese fürsie wichtigen Themen mit ihnen besprechen: 54 Prozent der Befragtensagten, sie vertrauten darauf, dass ihr Arzt mit ihnen über diesewichtigen Themen sprechen wird.1 Doch 32 Prozent wünschen sich, dassihr Arzt ihnen mehr Informationen zur Erhaltung ihrer Gesundheitgibt, ohne dass sie danach fragen müssen.1Knochenschwundfrakturen können das Leben einer Person immensbelasten, da sie oft alltägliche Aktivitäten wie Essen, Ankleiden,Einkaufen oder Autofahren erschweren.6 Von den Personen, die weltweiteine Hüftfraktur erleiden, können 40 Prozent danach nicht mehreigenständig gehen und etwa ein Viertel stirbt im ersten Jahr nacheiner solchen Fraktur.7,8,9,10Doch die Umfrage zeigt auch, dass Personen über 60 Jahre vollerLebenslust sind und ein aktives Leben führen möchten: 47 Prozent derBefragten fahren zum Beispiel häufig in Urlaub und machenFernreisen.1Wurden sie zu ihren Erfahrungen und Erwartungen an das Alter imVergleich zur Generation ihrer Eltern befragt, sagten 85 Prozent derBefragten, dass sie mehr daran interessiert seien, ihre Gesundheitund ihr Wohlergehen proaktiv anzugehen.1 84 Prozent erwarten einlängeres und gesünderes Leben1 und 82 Prozent erwarten mehr von ihrenspäteren Lebensjahren1. Ungeachtet des Wunsches nach einem längerenund aktiven Leben können Osteoporose und Knochenschwundfrakturenjedoch eine erhebliche Bedrohung für ein aktives Leben sein. Wenneine Frau eine Knochenschwundfraktur erleidet und nicht sofort dierichtigen Maßnahmen getroffen werden, können die mit dem Lebensabendverbundenen Hoffnungen sehr schnell enttäuscht werden."Weltweit betreffen Knochenschwundfrakturen etwa eine von dreiFrauen ab 50 Jahren. Doch die Umfrage zeigt, dass die am ehesten vonKnochenschwundfrakturen betroffenen Personen nichts über dieseErkrankung und deren weitreichenden Folgen für ihre Unabhängigkeitund Lebensqualität wissen", sagt Dr. Pascale Richetta, Executive VicePresident sowie Head der Bone Patient Value Unit bei UCB. "Aus derUmfrage geht klar hervor, dass Personen über 60 Jahre vollerLebenslust sind und Erwartungen an das Leben stellen, die weit überdie der Generation ihrer Eltern hinausgehen. Daher stellt sich dieFrage, warum eine Erkrankung, die heute jährlich mehr als 8,9Millionen Knochenschwundfrakturen verursacht und für gesundesÄlterwerden ein Hindernis darstellen kann, außer Acht gelassen wird."https://mma.prnewswire.com/media/770824/WOD_Survey_Key_Stats_Germany.pdfFür weitere Informationen zu Osteoporose undKnochenschwundfrakturen besuchen Sie bittewww.warnsignal-knochenbruch.deÜber diese UmfrageUCB führte in Zusammenarbeit mit Harris Interactive Ltd. eineUmfrage unter Frauen ab 60 Jahren durch. Diese Umfrage erfolgte 2018in den Monaten August und September im Rahmen einer Initiative zurErforschung des Bewusstseins, der Sichtweise und Wahrnehmung desRisikos von Osteoporose und Fragilitätsfrakturen in zehn wichtigenIndustrieländern: Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland,Italien, Japan, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich und USA.4.504 Frauen ab 60 Jahren wurden in Online-Interviews zu denThemen Osteoporose und Fragilitätsfrakturen befragt. Es gab in denmeisten Ländern eine Stichprobengröße von 500 Teilnehmerinnen, inBelgien, Dänemark und Schweden eine Stichprobengröße von 333Teilnehmerinnen.Über UCBUCB, Brüssel, Belgien (www.ucb.com) ist ein weltweit tätigesbiopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Erforschung undEntwicklung von innovativer Medizin und Behandlungsmöglichkeiten inden Bereichen Zentrales Nervensystem, Immun- undEntzündungserkrankungen widmet, um Menschen mit schweren Krankheiteneine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. UCB erreichte 2017 einUmsatzvolumen von 4,5 Mrd. EUR und beschäftigt mehr als 7.500Mitarbeiter in rund 40 Ländern. UCB wird an der Euronext Börse inBrüssel gehandelt (Symbol: UCB). Verfolgen Sie unsere Kurznachrichtenbei Twitter unter: @UCB_news.Referenzen1. Harris Interactive. Osteoporosis and Fragility Fracture RiskSurvey 2018.2. Ström O, Borgström F, Kanis JA, Compston J, Cooper C, McCloskeyEV, Jönsson B. Osteoporosis: burden, health care provision andopportunities in the EU: a report prepared in collaboration withthe International Osteoporosis Foundation (IOF) and the EuropeanFederation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). ArchOsteoporos. 2011;6:59-155. doi: 10.1007/s11657-011-0060-1.3. Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasingprevalence. Bone. 2006 Feb;38 (2 Suppl 1):S4-9.4. van Geel TA, van Helden S, Geusens PP, Winkens B, Dinant GJ.Clinical subsequent fractures cluster in time after firstfractures. Ann Rheum Dis 2009;68:99-102.5. WHO, Ageing and health: key facts. Available athttp://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health(Last accessed: September 2018).6. Cooper C (1997) The crippling consequences of fractures and theirimpact on quality of life. Am J Med 103:12S-17S; discussion17S-19S7. International Osteoporosis Foundation. The Global Burden ofOsteoporosis. What you need to know, Available at: https://www.iofbonehealth.org/sites/default/files/media/PDFs/Fact%20Sheets/2014-factsheet-osteoporosis-A4.pdf (last accessed September 2018).8. Bentler SE, Liu L, Obrizan M, et al. The Aftermath of HipFracture: Discharge Placement, Functional Status Change, andMortality. American Journal of Epidemiology, 2009;170:1290-1299.9. Hua F, Jianga C, Shenbc J, et al. Preoperative predictors formortality following hip fracture surgery: A systematic review andmeta-analysis. Injury, 2012; 43: 676-685.10. Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, et al. (1990) Predictorsof functional recovery one year following hospital discharge forhip fracture: a prospective study. 