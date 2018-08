Folgen der Klimakrise auch in Deutschland spürbar / BUND informiert über Hitzewelle und Auswirkungen auf Natur und Umwelt

Berlin (ots) - Anlässlich der anhaltenden Hitzewelle weist derBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) darauf hin, dassdie Folgen der Klimakrise längst weltweit - auch in Deutschland -spürbar sind und fordert von der Bundesregierung schnelles Handelnfür mehr Klimaschutz in den Bereichen Energie, Verkehr undLandwirtschaft. Folgende Ansprechpartner*innen stehen Ihnen fürInterviews zur Verfügung. Es folgen Zitate zur freien Verwendung.Klimakrise und Wetterextreme"Dieser Hitzesommer gibt einen Eindruck, wie bedrohlich dieKlimakrise ist. Der Mensch hat den CO2-Gehalt der Atmosphäre schon ummehr als 40 Prozent erhöht, die hohe Konzentration erhitzt das Klima.Millionen von Menschen sind betroffen, denn weltweit werden Bödenzerstört, Ernten gehen verloren, Wüsten breiten sich aus, Gletscherschmelzen und Stürme verursachen große Schäden. Die Bundesregierunghat sich an der Klimakrise mitschuldig gemacht. Als Reaktion auf dielebensbedrohlichen und kostspieligen Folgen der Klimakrise muss dieBundesregierung Sofortmaßnahmen zur Emissionsminderung ergreifen.Noch ist es möglich, drastischere Folgen der Erderhitzung zuverhindern, deshalb muss die Bundesregierung den Kohleausstieganpacken und dafür sorgen, dass klimaschonende Lösungen in derLandwirtschaft, im Verkehrsbereich und in der Industrie eingesetztwerden", sagte die BUND-Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider.Pressekontakt Klimaschutz/Wetterextreme: BUND-Expertin fürinternationalen Klimaschutz Ann-Kathrin Schneider, Tel.:030-27586-468, Mobil: 0151-24087297, E-Mail:annkathrin.schneider@bund.netDürre und Trockenheit in der Landwirtschaft"Die Trockenheit ist vielerorts so dramatisch wie seit Langemnicht mehr, das macht auch vielen Landwirten schwer zu schaffen, diejetzt die Folgen der Klimakrise spüren. Um die negativen Folgen derKlimakrise zu begrenzen, müssen wir das industrielle Agrarsystemschrittweise, aber grundlegend umbauen. Eine klimafreundlichereLandwirtschaft ist möglich, dafür gibt es im Ökolandbau vieleVorbilder. Wichtig ist, dass die Emissionen von Treibhausgasen wieMethan verringert werden, dazu müssen die Tierbestände sinken. Dieindustrielle Fleischproduktion trägt ganz wesentlich zur Klimakrisebei. Um die Klimagase aus der Landwirtschaft zu reduzieren, muss dieTierhaltung an die Fläche gekoppelt werden und statt Sojafutter zuimportieren sind politische Vorgaben für mehr Futtermittel aus derRegion notwendig", sagte die BUND-Landwirtschaftsexpertin KatrinWenz.Pressekontakt zu Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf dieLandwirtschaft: BUND-Landwirtschaftsexpertin Katrin Wenz, Tel.:030-27586-549, Mobil: 0176-47684162, E-Mail: katrin.wenz@bund.netFischsterben und Einleitung von Kraftwerksabwässern in Flüsse"In vielen Gewässern in Deutschland ist aktuell ein Fischsterbenzu beobachten. Wassertemperaturen über 28 Grad Celsius führen zuSauerstoffmangel und zur Schädigung der Gewässerökologie. Das Problemist menschgemacht, denn neben der andauernden Hitzewelle verursachenvor allem Kohle- und Atomkraftwerke sowie Industriebetriebe mit ihrenKühlwasser-Einleitungen zusätzliche Hitze. Verstärkt wird derSauerstoffmangel durch vermehrte Nährstoffeinträge nach starkenRegenfällen. Die zuständigen Landesregierungen müssen jetzt dafürsorgen, dass kein erwärmtes Kühlwasser mehr in die aufgeheiztenFlüsse eingeleitet wird", sagte die BUND-Expertin für Biodiversität,Silvia Bender.Pressekontakte zu Fischsterben und Einleitung vonKraftwerksabwässern in Flüsse: BUND-Biodiversitätsexpertin SilviaBender, Tel.: 030-27586-511, Mobil: 0176-45926597, E-Mail:silvia.bender@bund.net bzw. BUND-Gewässerexpertin Laura vonVittorelli, Tel.: 030-27586-532, E-Mail: laura.vonvittorelli@bund.net(erreichbar ab Montag, 6.8.)Eutrophierung und Blaualgen-Gefahr"Überschüssige Nährstoffe aus der intensiven Tierhaltung gelangenin großen Mengen auch in Flüsse, Meere und die Luft. Insbesondere imSommer bedroht die Eutrophierung durch übermäßigen Nährstoffeintragin Gewässern die Biodiversität. Kleine einzellige Algen und schnellwachsende Makroalgen bewirken, dass viele Gewässer in Deutschlandkurz vor dem Umkippen stehen. Vor allem in der Ostsee sind dieEutrophierung und die Entstehung von Blaualgen für Umwelt undGesundheit aktuell schon bedenklich. An der schlechtenGewässerqualität hat die intensive Tierhaltung einen wesentlichenAnteil, deshalb muss die Bundesregierung dringend Veränderungeneinleiten. Sowieso brauchen Nutztiere mehr Platz zum Leben, am bestenauf der Weide", sagte die BUND-Landwirtschaftsexpertin Katrin Wenz.Pressekontakte zu Eutrophierung und Blaualgen:BUND-Landwirtschaftsexpertin Katrin Wenz, Tel.: 030-27586-549, Mobil:0176-47684162, E-Mail: katrin.wenz@bund.net bzw.BUND-Gewässerexpertin Laura von Vittorelli, Tel.: 030-27586-532,E-Mail: laura.vonvittorelli@bund.net (erreichbar ab Montag, 6.8.)Gefahr für Waldbrände und Baumsterben steigt"Satellitenbilder zeigen, dass innerhalb weniger Wochenhierzulande große Teile der Wälder trocken gefallen sind, dort steigtauch das Risiko von Waldbränden und Baumsterben. Verschärft sich dieKlimakrise weiter wie bisher, wird der Wald auch in Deutschlandhäufiger unter den Folgen leiden. Die Forstwirtschaft muss jetztreagieren und mehr artenreiche Laubmischwälder schaffen statt flachwurzelnde Kiefern- und Fichtenforste, denen die Hitze und derWassermangel besonders zu schaffen machen. Natürliche und naturnaheLaubmischwälder sind weniger anfällig für Hitze, Trockenheit oderBrände, weil der Boden mehr Wasser speichert und die Wälder kühlerbleiben. Ein Wald, der nur aus schnell wachsenden Nadelbäumen wieFichten, Kiefern oder Douglasien besteht, ist viel leichterentflammbar als ein artenreicher Mischwald und an die Klimaerhitzungnicht angepasst. Wenn es nicht gelingt, die Klimakrise einzudämmen,droht langfristig ein großflächiges Waldsterben", sagte derBUND-Waldexperte des BUND Naturschutz, Ralf Straußberger.Pressekontakt zur Waldbrandgefahr: Waldexperte des BUNDNaturschutz, Dr. Ralf Straußberger, Tel.: 0911-8187821, Mobil:0171-7381724, E-Mail: ralf.straussberger@bund-naturschutz.deAuswirkungen von Trockenheit und Hitze auf Biodiversität undbedrohte Arten"Extreme Trockenheit und Hitze verschärfen die bestehendenProbleme von Menschen und Tieren in der Stadt und im ländlichen Raum.Isolierte Populationen können nicht mehr ausweichen, wenn ihreLebensräume trocken fallen, weil Biotope wie Auen und artenreicheFeuchtgebiete nicht ausreichend vernetzt sind. Die Bundesregierungmuss dafür sorgen, dass der oft versprochene Biotopverbund nicht nurauf dem Papier existiert. Auch in den Städten brauchen wir eineartenreiche grüne Infrastruktur. Mehr Grün in der Stadt sorgt fürkühlere Städte und mehr zusätzlichen Lebensraum für bedrohte Tier-und Pflanzenarten. Der Masterplan für mehr Natur in der Stadt, aufden sich die Regierungskoalition verständigt hat, muss zügigvorgelegt und die Städtebauförderung an den Klimawandel angepasstwerden. Mehr Wohnraum darf nicht zu mehr Hitzestau führen", sagte derBUND-Naturschutzexperte Magnus Wessel.Pressekontakt zu Natur- und Artenschutz: BUND-NaturschutzexperteMagnus Wessel, Tel.: 030-27586-543, Mobil: 0160-93721830, E-Mail:magnus.wessel@bund.net