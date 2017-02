Folgeanalyse der mediven® Beobachtungsstudie zur Kompressionstherapie: Studie belegt Unterversorgung bei Anziehhilfen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Eine Folgeanalyse der mediven Beobachtungsstudie zurKompressionstherapie zeigt, dass Anziehhilfen für medizinischeKompressionsstrümpfe (MKS) zu selten verordnet wurden. (1) Weiterhinstellt die Studie einen Zusammenhang zwischen der Verordnung vonAnziehhilfen und dem MKS-Trageverhalten der Patienten her: Wurde beiälteren und adipösen Patienten zum Kompressionsstrumpf eineAnziehhilfe verordnet, war die MKS-Tragefrequenz höher.Im Fokus der Folgeanalyse stand die ambulante Versorgungsrealitätmit medizinischen Kompressionsstrümpfen, darunter auch dieVerordnungsfrequenz von Anziehhilfen. Diese wurden zu seltenverordnet, auch wenn der Anteil an Patienten, die eine Anziehhilfeerhielten, im Studienverlauf von 8,1 auf 13,8 Prozent anstieg. WederÜbergewicht oder Adipositas noch Wirbelsäulenprobleme und Arthrosewaren eine relevante Indikation für eine Verordnung des Hilfsmittels.Dabei erleichtern Anziehhilfen vor allem Patienten mitBegleiterkrankungen und adipösen Patienten das Anziehen ihrerKompressionsstrümpfe und unterstützen so die Therapietreue. LautSozialgesetzbuch (§ 33 SGB V) und Hilfsmittelrichtlinie sind dieseHilfsmittel bei entsprechender Indikation verordnungsfähig, zumBeispiel bei Adipositas per magna, deformierenden Erkrankungen imHandbereich sowie weitgehender Wirbelsäulen-, Hüft- undKniegelenkversteifung. (2,3) Das Budget des Arztes wird dadurch nichtbelastet.Verordnung von Anziehhilfen verbessert das TrageverhaltenZu Therapiebeginn erhielten nur 11,3 Prozent der adipösenPatienten, 9,9 Prozent der Patienten mit Wirbelsäulenproblemen und11,1 Prozent der Arthrose-Patienten eine entsprechende Verordnung.Bei den älteren Patienten war die Versorgungssituation etwas besser:29,5 Prozent der über 61-Jährigen erhielten eine Anziehhilfe. DiesePatienten trugen ihren Kompressionsstrumpf regelmäßiger als Patientender gleichen Altersgruppe, die keine Anziehhilfe bekamen. Bei denadipösen Patienten gab es ebenfalls mehr regelmäßige MKS-Anwender,wenn eine Anziehhilfe verordnet wurde. "Diese Ergebnisseverdeutlichen, dass erkrankungs- und patientenindividuelle Faktorenoft zu wenig berücksichtigt wurden. Bei bestimmten Patientengruppensind Anziehhilfen aber notwendig, um eine bessere Therapietreue zuerzielen", so Dr. med. Christine Schwahn-Schreiber, Mitglied imwissenschaftlichen Beirat der Studie und der Deutschen Gesellschaftfür Phlebologie.Außer Anziehhilfen gibt es weitere Faktoren, die laut Dr.Schwahn-Schreiber die Kompressionstherapie positiv beeinflussenkönnen, unter anderem die Passformkontrolle beim Arzt: "Damit derPatient seinen Kompressionsstrumpf gerne und regelmäßig trägt, mussdieser auf seine Indikation abgestimmt und genau angepasst sein. Beider Passformkontrolle überzeugt sich der Arzt davon, dass der Strumpfoptimal gewählt ist, perfekt sitzt und nicht einschneidet. Darüberhinaus sollte das An- und Ausziehen des Strumpfes geübt und daraufgeachtet werden, dass der Patient das Strumpfgewebe gleichmäßig überdas Bein verteilt. Und es ist wichtig zu überprüfen, ob einekonsequente Hautpflege betrieben wird, um gelegentlichenBegleiterscheinungen wie Juckreiz oder trockener Hautentgegenzuwirken."Hintergrund zur mediven BeobachtungsstudieDie "Langzeitbeobachtung zur ambulanten Therapie phlebologischerErkrankungen mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in Deutschland -Die mediven Beobachtungsstudie" untersuchte das Trageverhalten bei531 Patienten, die mit rundgestrickten mediven Kompressionsstrümpfenvon medi versorgt wurden. (4) Über einen Zeitraum von 18 Monatenwurden Informationen zur Versorgungsrealität im ambulanten Umfeld,zur Produktsicherheit, zur Verträglichkeit, zu unerwünschtenWirkungen, aber auch zur Lebensqualität und zur Therapietreuegesammelt. Die Anwender waren zwischen 18 und 79 Jahre alt und zu77,6 Prozent weiblich. 60,5 Prozent der Patienten waren älter als 51Jahre. Etwa jeweils ein Drittel der Studienteilnehmer warnormalgewichtig, übergewichtig oder adipös. Die Patienten wiesenphlebologische Indikationen der CEAP-Klassifikation* der Stadien C1bis C6 auf. Am häufigsten wurden bei den Patienten Varizen derunteren Extremitäten (84,6 Prozent) sowie Thrombosen, Phlebitis undThrombophlebitis (9,4 Prozent) diagnostiziert. Zudem wurden sonstigeVenenerkrankungen mit 42,9 Prozent angegeben, darunter die chronischvenöse Insuffizienz (33,9 Prozent).Weitere Informationen gibt es beim medi Verbraucherservice(Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de) und imInternet unter www.medi.de (mit Händlerfinder).medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt.* Die CEAP-Klassifikation ist eine Einteilung für den Schweregradder chronisch-venösen Insuffizienz.Quellen:(1) Schwahn-Schreiber Ch, Marshall M, Murena-Schmidt R, et al,Versorgungsrealität mit medizinischen Kompressionsstrümpfen imambulanten Bereich. Folgeanalyse der mediven®-Beobachtungsstudie.Phlebologie 2016; 45(4): 207-214.(2) Sozialgesetzbuch: § 33 SGB V Hilfsmittel. Online verfügbarunter: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/33.html (LetzterZugriff 10.11.2016).(3) Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes: Produktgruppe2. 