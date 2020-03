Fokus nicht nur auf unerwünschte Stoffe - Lebensmittel beim Risikomanagement ganzheitlich bewerten (FOTO)

Berlin (ots) - Mit Blick auf den Umgang mit unerwünschten Stoffen, sogenanntenKontaminanten, haben sich der Lebensmittelverband Deutschland und dieAssoziation ökologischer Lebensmittelhersteller (AöL) gestern bei einergemeinsamen Tagung für eine ganzheitliche Betrachtung von Lebensmittelnausgesprochen. Diese würde eine Risiko-Nutzen-Bewertung des gesamtenLebensmittels und nicht - wie aktuell üblich - eine Bewertung des Risikos nureines einzelnen Stoffes erfordern. Philipp Hengstenberg, Präsident desLebensmittelverbands, erklärte: "Unerwünschte Stoffe gelangen unbeabsichtigt inLebensmittel. Das heißt, niemand tut sie absichtlich hinein, niemand will sie inLebensmitteln haben, aber sie sind trotzdem drin, weil sie, wie beispielsweiseDioxine, Quecksilber, Arsen oder Pyrrolizidinalkaloide, in der Umwelt vorkommen.Wenn es um unerwünschte Stoffe geht, sitzen wir alle in einem Boot, Herstellerkonventionell produzierter Lebensmittel ebenso wie Hersteller ökologischerLebensmittel und Hersteller von Babynahrung. Denn alle Rohstoffe kommen voneinem Planeten, der denselben menschlichen und umweltbedingten Einflüssenausgesetzt ist. Wir müssen gangbare Lösungen finden, wie wir dasSchlüsselproblem angehen können, dass wir auf der einen Seite hoheSicherheitsstandards haben und auf der anderen Seite eine zunehmendeRessourcenknappheit bei wachsender Weltbevölkerung." Ein positives Beispiel, woeine Risiko-Nutzen-Bewertung bereits durchgeführt wurde, sei der Fischverzehrtrotz Quecksilberbelastung. Dr. Alexander Beck, Geschäftsführer Vorstand derAöL, ergänzte: "Es ist notwendig, dass Wirtschaft, Politik, Behörden und auchdie Öffentlichkeit eine gemeinsame Sensibilität für die Widersprüche undSpannungsfelder zwischen Lebensmittelsicherheit und gesundheitlichen sowienachhaltigen Aspekten entwickeln."Welche Aspekte zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehören, erläuterte Prof. Dr.Franz-Theo Gottwald vom Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- undGartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin: "Rohstoffe könnenimmer nur so gut sein, wie die Umgebung, aus der sie stammen. Rohstoffe sindTeil der Natur. Aber Qualität muss ganzheitlich bewertet werden. Dazu gehört dieGesundheitsverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, Wirtschaftsverträglichkeitund Umweltverträglichkeit eines Produkts. Es geht um Fragen der Effizienz, derLogistik, aber auch um kulturelle Fragen, wie beispielsweise, warum unshierzulande das Essen von Insekten eher schwerfällt."Beispiele für notwendige Abwägungen stellten Hubertus Doms und Dr. GeorgHartmann von der Firma HiPP vor. Herausforderungen seien insbesondere diegleichzeitige Einhaltung von Höchstwerten für mehrere Parameter, die inEinzelbetrachtung durch den Gesetzgeber festgelegt wurden. Zudem stehen dieseParameter zuweilen auch anderen für eine nachhaltige Ernährung undLebensmittelwirtschaft wünschenswerten Faktoren gegenüber und schließen sichaus: Beibehaltung einer großen Geschmacks- und Produktvielfalt,Verpackungsreduktion oder die Reduzierung von Lebensmittelverlusten.In der anschließenden Podiumsdiskussion stellten sowohl Gitta Connemann, CDU,Harald Ebner, Bündnis 90/Die Grünen, und Klaus Müller, VerbraucherzentraleBundesverband, klar, dass die Lebensmittelsicherheit keine Kompromisse eingehenkönne und die Gesundheit der Menschen immer vorgehe. Ebenfalls sei dasVorsorgeprinzip eine wichtige Errungenschaft. Connemann verwies in Zeiten vonFake-News auf die Unabdingbarkeit der wissenschaftlichen Basis. Prof. Dr. Dr.Dieter Schrenk, Professor für Lebensmittelchemie und Toxikologie an derUniversität Kaiserslautern, sah als möglichen Weg zu einer besserenRisikobewertung die Anwendung des Margin-of-Exposure-Ansatzes: "ToxikologischeReferenzwerte sind keine scharfe Marke. Es ist eher ein Risikobereich. So gibtes Sicherheitsabstände zwischen den Werten, denen wir ausgesetzt sind, undWerten, die möglicherweise gesundheitsgefährdend sind." Connemann brachte alsLösungsansatz die MEAL-Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) ein.MEAL steht für "Mahlzeiten für die Expositionsschätzung und Analytik vonLebensmitteln". Diese sogenannte Total-Diet-Studie untersucht erstmaligsystematisch und repräsentativ Lebensmittel im verzehrfertigen Zustand. Aus denDaten lassen sich Verzehrempfehlungen für empfindliche Bevölkerungsgruppen oderhinsichtlich bestimmter Lebensmittel ableiten. Die Daten bilden zudem einewichtige Vergleichsbasis, um die im Falle einer Krise auftretenden Gehalteschnell und zuverlässig einzuschätzen.Zusammenfassend erklärte Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer desLebensmittelverbands: "Alle gesellschaftlichen Gruppen tragen Verantwortung undalle, inklusive der Zivilgesellschaft, sind aufgerufen, Priorisierungenhinsichtlich ihrer Ansprüche an Lebensmittel vorzulegen. Sicherheit kann man aufverschiedene Arten definieren, Sicherheit ist nicht dann, wenn der Grenzwert beiNull ist. Das muss allen klar sein."Lebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette "von Acker bis Teller", aus Landwirtschaft, Handwerk,Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auchprivate Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Pressekontakt:Für weitere Informationen:Lebensmittelverband Deutschland e. V.Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-135minhoff@lebensmittelverband.deÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.delebensmittelverband.detwitter.com/lmverbandfacebook.com/unserelebensmittelinstagram.com/unserelebensmittelWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12796/4538780OTS: Lebensmittelverband Deutschland e.V.Original-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell