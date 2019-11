Fokus auf den Marinesektor: Rossi S.p.A. auf der Europort Messe

Die Zusammenkunft in Rotterdam (5. bis 9. November) stärkt diePräsenz von Rossi als qualifizierter Lieferant in einem hochmodernenTechnologiebereichModena, Italien (ots/PRNewswire) - Rossi S.p.A. wird vom 5. bis 9.November auf der Europort-Messe in Rotterdam (Niederlande) vertretensein. Die Europort ist eine wichtige Veranstaltung für Schiffe mitbesonderem Verwendungszweck. Sie findet in einer der wichtigstenHafenstädte der Welt statt und stellt mit 27.000 Fachbesuchern undmehr als 1.000 ausstellenden Unternehmen ein echtes Handelszentrumfür den Schifffahrtssektor dar.Die Präsenz von Rossi in Halle 2, Stand 2107, das bereits anvorherigen Ausgaben der Ausstellung teilgenommen hat, unterstreichtden Willen des Unternehmens, als qualifizierter Lieferant in einemimmer anspruchsvolleren und härteren Sektor der Spitzentechnologie zuagieren, der hohe Leistungen erfordert und in demProduktzuverlässigkeit und anerkannte technische Kompetenzausschlaggebend sind. Es handelt sich um einen Sektor mit vielenMöglichkeiten, für den Rossi eine umfassende Produktpalette anbietet:von Planeten-Vorsatzgetrieben und Getriebemotoren (Baureihe EP) überStirnrad- und Kegelstirnradgetriebe (Baureihe G und H) bis hin zukompletten Leistungsgetrieben.Spezifische Produkt- und Systemzertifizierungen machen denUnterschied in diesem Bereich aus: Rossi hat kürzlich dieTypgenehmigungsbescheinigung von DNV GL für die Planetengetriebe derbreiten EP-Serie erhalten, sowie außerdem das Zertifikat RecognitionMode II von Bureau Veritas für alle Rossi-Getriebe und dasABS-Zertifikat."Wir sind sehr stolz darauf, diese wichtigen Zertifizierungenerhalten zu haben, die zusammen mit unseren kontinuierlichenInvestitionen in modernste Fertigungstechnologien die internationaleWettbewerbsfähigkeit von Rossi stärken werden", sagt Giovanni Volpi,Chairman von Rossi.Rossi ist somit in der Lage, alle Kunden bei der Auswahlmaßgeschneiderter Produkte und Lösungen zu unterstützen, die denwichtigsten Normen des Schifffahrtssektors entsprechen, wie wichtigeReferenzunternehmen wie Remazel Engineering (ATIG Group), RE.MAC.UT.(NOV Rig Technologies), Van Oord und Maats Tech Limited aufzeigen."Wir verfügen über ein umfassendes Sortiment an qualitativhochwertigen Produkten, die für die Realisierung von Speziallösungengeeignet sind, um den wachsenden Anforderungen der Kunden jederBranche gerecht zu werden, auch über unsere lokalen Niederlassungen",so Enrico Lo Greco, Chief Sales & Marketing Officer bei Rossi,abschließend.ROSSIROSSI konstruiert, fertigt und vertreibt weltweit ein umfassendesProgramm an Untersetzungsgetrieben, Getriebemotoren undElektromotoren für diverse Anwendungen und Industriesegmente. Das1953 gegründete Unternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter (davon250 im Ausland) und ist mit seinen 15 internationalenTochtergesellschaften und drei Produktionsstandorten in Italien aufder ganzen Welt präsent. Seit 2004 ist Rossi ein Unternehmen derHabasit Holding, ein weltweit führender Konzern mit dem Hauptsitz inder Schweiz.rossi.com (https://www.rossi.com/)Video - https://www.youtube.com/watch?v=KcI3JwumVisFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1023004/Rossi_Headquarters.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1023003/Rossi_Marine_and_Offshore.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1023003/Rossi_Marine_and_Offshore.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009093/Rossi_Logo.jpgPressekontakt:Simona ArmichiariCorporate Marketing Managersimona.armichiari@rossi.com+39-335-5982948Original-Content von: Rossi S.p.A., übermittelt durch news aktuell