Im Fokus: ZEAL Newtorks

Nach dem 24%-igen Kurssturz der ZEAL Networks-Aktie am Freitag bleibt weiter Druck auf dem Papier. Eine richtige Erholung wollte auch bis einschließlich Mittwochmorgen kaum einsetzen – im Gegenteil: Zwar konnte sich der Aktienkurs, der auf Beteiligungen an Online-Lotterien spezialisierten Holding, zu Wochenbeginn leicht (1,4 Prozent) erholen. Am Dienstag gab der Titel jedoch...