Im Fokus: UniCredit

Während die Aktie des italienischen Kreditinstituts UniCredit am Freitag noch bei 26,24 Euro geschlossen hat, notiert das Papier heute bei rund 12,80 Euro. Was ist passiert? Die angeschlagene italienische Großbank bietet im Zuge der Kapitalerhöhung ihre Aktien mit einem deftigen Abschlag an. Den Preis legte das Institut vergangenen Mittwoch auf 8,09 Euro je Aktie fest. Das...