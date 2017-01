Im Fokus: Solarworld

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Die Solarworld-Aktie explodierte in den vergangenen Tagen regelrecht: Per Gestern übersprang das Papier die 6-Euro-Marke, damit errechnet sich seit Jahresauftakt ein Gewinn von sage und schreibe 117,52%. Im abgelaufenen Jahr 2016 mussten Solarworld-Aktionäre noch einen Verlust in Höhe von 73% verbuchen und auch heute zeigt sich die Aktie schwächer. Sven Diermeier, Analyst von...