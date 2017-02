Im Fokus: SMA Solar

Mit einem Jahresminus von 52 Prozent war SMA Solar das Schlusslicht im TecDax-Ranking für 2016. Dass SMA Solar mehr als die Hälfte seines Börsenwerts einbüßte, lag primär am Preisverfall für Solarprodukte aller Art. So hatte die Billig-Produktion von Solarmodulen durch vornehmlich chinesische Hersteller in Kombination mit einer geringeren Nachfragen zu überschüssigen Kapazitäten...