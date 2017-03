Im Fokus: PNE Wind

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

Die Augen der Anleger von PNE Wind richten sich derzeit vor allem auf das operative Ergebnis. In diesem Zusammenhang hatte das Management kürzlich noch einmal bekräftigt, dass unter dem Strich einen operativen Gewinn (EBIT) von bis zu 100 Millionen Euro anvisiert werden. Möglich macht diese Prognose vor allem ein Verkauf der Anteile an einem 142 MW Windpark-Portfolio in Höhe...